2022 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2022 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklama:
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2022 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavları 14 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmıştır.
2022 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları 19.04.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır.
Sözlü sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin açıklanmasından itibaren en geç 24 saat içinde, doğrudan veya birimi kanalıyla Polis Akademisi Başkanlığına itirazda bulunulacak ve süresi içerisinde ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle Maddi Hata itirazında bulunacak adaylar aynı sayfada bulunan MADDİ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ dosyasını indirip doldurduktan sonra EBYS üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.
2022 YILI EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YILI EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YILI İÇİN EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇMİŞ YILLARI GÖRÜŞÜLECEK PERSONELİN RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MAHKEME KARARI GEREĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YILI RÜTBE TERFİ SÖZLÜ SINAVI MADDİ HATA DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız