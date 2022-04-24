Bakan Dönmez: Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi?

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün Keçiören'de borcu yüzünden 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın evini ziyaret etmişti.