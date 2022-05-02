Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
Köy okullarını yaşam merkezine dönüştürecek süreç başlıyor
Köy okullarını yaşam merkezine dönüştürecek süreç başlıyor
Vaka sayıları açıklandı: 1344 yeni vaka, 8 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1344 yeni vaka, 8 vefat
Döviz piyasalarında doların hegemonyası belirginleşiyor
Döviz piyasalarında doların hegemonyası belirginleşiyor
Bilim Kurulu üyesinden 'kısıtlama' açıklaması: 10 güne kalkabilir
Bilim Kurulu üyesinden 'kısıtlama' açıklaması: 10 güne kalkabilir
Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek
YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Vaka sayısı 1500'ün altında
Vaka sayısı 1500'ün altında
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu

Yasadışı Forex yaptıran dolandırıcıların kurbanı bu kez İstanbul'da görev yapan bir hakim oldu. Sosyal medya üzerinden mesaj atarak hakimi 100 bin lirasından eden çetenin altından büyük bir suç örgütü çıktı. Aralarında hakimin de olduğu yaklaşık 22 mağduru 1 milyon lira dolandıran suç örgütü, hakimin şikayeti sonrası yapılan operasyonla yakayı ele verdi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Mayıs 2022 17:30
Yazdır
Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu

Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu sefer kendilerine kurban olarak bir İstanbul'da görev yapan bir hakimi seçti. Sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime mesaj atıp daha çok para kazandıracaklarına dair iddialarda bulunarak hakimi ağına düşürdü.

Sosyal medyadan 'daha çok para kazanmak ister misin' diye sordular

İstanbul'da görev yapan bir hakime iddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce Instagram adlı sosyal medya platformundan bir mesaj geldi. Gelen mesajda Forex adlı yatırım piyasasında daha çok para kazanması için iletişime geçmesinin yeterli olacağı yazılıydı. 'Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin' şeklindeki mesajı gören hakim, dolandırıcıların oyununa düşerek hesap numarasını atınca olanlar oldu.

100 bin lirası gidince savcılığa koştu

Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hakim, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Yaşadığı mağduriyeti anlatarak şebeke hakkında suç duyurusunda bulunan hakimin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Van ve İstanbul olmak üzere geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 1 milyon lira vurgun yapmışlar

Vurguna giden süreç adım adım araştırırken dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Hakimin de aralarında olduğu yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlenerek örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler, ''Hesaplarımızı arkadaşlarımız vasıtasıyla verdik. Dolandırıcılıkla bir ilgimiz yok'' şeklinde savunma yaptı. Savcılık ise 30 şüpheliden 18'ini tutuklama talebi, 12'sini adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Örgüt lideri dahil 12 şüpheli tutuklandı

Hakimlikte de savunmalarını tekrarlayan 30 şüpheliden 18'i adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla serbest bırakılırken aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mehmet B.'nin de yer aldığı 7 şüpheli 'Suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, öte yandan 5 şüpheli de 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seda Nur Günaydın

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı
Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı
Tartıştığı babasını sopayla öldürdü
Tartıştığı babasını sopayla öldürdü
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama
'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü
Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü
Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü

Bu Habere Tepkiniz

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bayram sonrasında okulların açık olacağı 5 Mayıs 2022 Perşembe ve 6 Mayıs 2022 Cuma günleri ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı ve olası hastalıkta alınacak hastalık raporu konularıdır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri