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Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde eski köy okulunun kalorifer peteklerini hurdacılara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 20:49
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Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Balışeyh ilçesi yakınlarında şüphe üzerine kalorifer peteği taşıyan bir kamyoneti durdurdu.

Sürücü Y.H, "kalorifer peteklerini öğretmen D.Ç. nezaretinde Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyündeki eski bir okuldan aldığını ve Keskin ilçesindeki başka bir okula götürdüğünü" öne sürdü.

Ekiplerce yapılan soruşturmada, okuldaki 42 kalorifer peteğini hurdacılara sattığı belirlenen D.Ç. ile bunları satın alan Y.H. ve U.H. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Delice Adliyesine sevk edilen D.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.H. ve U.H. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Delice Kaymakamlığınca da hakkında idari soruşturma başlatılan D.Ç. açığa alındı.

D.Ç'nin 2018'de kapatılan köy okulunda müdür olarak görev yaptığı, ardından ilçedeki başka bir okula öğretmen olarak görevlendirildiği belirtildi.

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