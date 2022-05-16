'Öğrencilerimiz artık kılık kıyafetinden dolayı yurt dışına gitmek zorunda değil!'
Bakan Özer: Bu memleketin evlatları artık kılık kıyafetinden dolayı yurt dışına gitmek zorunda değil
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 12:20
- Bakan Özer: "Bu memleketin evlatları artık kılık kıyafetinden dolayı yurt dışına gitmek zorunda değil"
Bakan Özer BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programına katıldı.
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız