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20 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

20 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 00:02
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20 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım törenine iştirak edecek, Şehir İçi Minibüs Şoförleri Derneğini ve Bucak esnafını ziyaret edecek, Zeynep Kerimoğlu ile Gökhan Böcek'in nikah törenine katılacak.

(Burdur/10.00/11.00/11.20/Antalya/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programlara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mersin/11.30-18.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreni ile Kağıthane'de İstanbul Tahliye, Yerleştirme ve Barınma Tatbikatı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erenköy Kız Anadolu Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi açılışına katılacak, Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret edecek, Mehmet Genç Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00/12.30/15.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisinin Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirme törenine katılacak.

(Pakistan)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi temel atma törenine iştirak edecek.

(Rize/13.30)

EKONOMİ FİNANS

KAPAT [X]

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul /15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, haftalık para ve banka istatistiklerini, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.00/14.30/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven ve yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda finaller ve madalya töreniyle tamamlanacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izleyeceği finallerde 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir altın madalya mücadelelerine çıkacak.

(İstanbul/18.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 38'inci ve son hafta mücadelesi başlayacak; Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(Antalya/Gaziantep/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun 38'inci ve lig etabının son hafta mücadelesi başlayacak; Beypiliç Boluspor-Altınordu, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

(Bolu/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Denizli/Balıkesir/20.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında yarı final ilk maçları yapılacak.

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