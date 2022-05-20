OBS'lere daha fazla yer verilirse üretim de ihracat da uçar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, yeni yatırım ve iş gücü için mekansal planlama çağrısında bulundu. İstanbul'da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran İbrahim Burkay, sanayicinin yatırım yapmak istediğini ancak yer sorununu aşamadığına ifade etti.



SANAYİYE AYRILAN PAY DÜŞÜK

Türkiye'de sanayiye ayrılan yüzölçümü payının yalnızca binde 3,5 seviyesinde olduğunu belirten Burkay, bu oranın Almanya'da yüzde 4,44, İtalya'da yüzde 2,15 ve OECD ülkelerinde yüzde 2,5 olduğunu kaydetti. Türkiye'nin GSMH'si bugün 9 bin dolar seviyesindeyken İtalya'nın 32 bin dolar, Almanya'nın 42 bin dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Burkay, "Türkiye'de sanayiye ayrılan yer bu kadar azken 250 milyar dolar ihracat ve 750 milyar dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yapıyoruz. Sanayiye ayrılan alanı iki katına çıkarırsak 500 milyar dolar ihracat ve 1,5 trilyon dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya ulaşırız" dedi.

SIKINTISI YAŞIYORUZ

Mekansal planlamanın önemine vurgu yapan Burkay, "Sipariş ve talepler artıyor. Ancak mekansal planlamamız istediğimiz seviyede değil. Tüm dünyada kalkınma kırsaldan kente göçle başlar. Çünkü gelen nüfus ekonomiye dahil olur, üretim artar. Fakat kalkınma belli noktaya geldiğinde yeni enstrümanlara ihtiyaç doğar. Şu an kırsaldan kente gelecek nüfus da yok" diye konuştu.

DOĞRU PLANLAMA YAPILMALI

Bursa'nın 10 bin 880 kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinde sanayiye ayrılan payın binde 8 olduğuna dikkat çeken Burkay, şöyle devam etti: "Sanayi alanlarının yüzde 53'ünü OSB'ler, yüzde 47'sini ise düzensiz sanayi alanları oluşturuyor. Bursa'daki 17 OSB'nin toplam büyüklüğü 50 milyon metrekare. Tek başına Gaziantep OSB 43 milyon 250 bin metrekarelik alana sahip. Bursa'daki sanayi üretiminin yüzde 55'i plansız sanayi alanlarında gerçekleşiyor. OSB'lerde çalışan sayısı 190 bin, plansız sanayi alanlarında çalışanların sayısı 230 bin. Bu verileri dikkatli okuyarak üretim için doğru planlamalar oluşturmalı, geleceğimizi ve kalkınmamızı sağlamak için bu planları uygulamaya başlamalıyız."

Avrupa'nın katı vize politikası bize yaradı

İstanbul'da önceki gün başlayan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'na yabancıların ilgisini değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Fuara büyük bir ilgi var. Sektörde yüzleri güldürdü. 60'ı yabancı olmak üzere toplam 648 firmanın katılım sağladı. Avrupa'nın katı vize politikası da bize çok yarıyor. Avrupa Uzakdoğu'ya ve diğer uzak ülkelere vize vermiyor. Bu sayede tüm dünyanın buluştuğu bir merkez haline geldik. Önümüzdeki yıl önemli İspanyol ve İtalyan firmaları da bu fuara dahil olacağını bildirdi" dedi.

Yeni yatırım için çalışan sayısı da artmalı

Daha fazla üretim için iş gücüne de ihtiyaç olduğunu belirten Burkay, köyden kente gelen nüfusun üretime yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Son 10 yılda Bursa'nın nüfusunun 500 bin arttığına dikkat çeken Burkay, şunları kaydetti: "146 bini dışarıdan gelen göç. OECD'ye göre kalkınmanın olabilmesi için her yıl 450 bin nüfusun ekonomiye dahil olması lazım. Bursa'nın 2021 yılında aldığı göç 92 bin, verdiği göç 77 bin. Göç eden nüfusun yüzde 74'ü 14-49 yaş arasında. Yeni yatırımları yapabilmemiz için burada çalışacak nüfusun da oluşması lazım. 15-64 yaş arasında iş gücüne katılım oranları İtalya'da 64,1, OECD ülkelerinde 71,5, Almanya'da 79,2. Bursa'nın da içinde yer aldığı TR41 bölgesinde ise bu oran 52,4."

İbrahim Acar