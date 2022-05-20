Finlandiya'ya sarı İsveç'e kırmızı ışık

NATO'ya resmi başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik süreci hızlandırılırken, son sözü Türkiye söyleyecek.

Teröre verdikleri destekten dolayı Türkiye'nin veto restiyle karşılaşan iki ülke, önümüzdeki günlerde Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara bu süreçte iki ülke için ayrı ayrı yol haritası belirledi. Türkiye'nin, terörle iç içe geçmiş olan İsveç'e yönelik olumsuz bakış açısını koruduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Finlandiya'ya ise daha ılımlı bir bakış açısının olduğuna dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün ABD'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin endişelerine bir kez daha tekrarladı. Çavuşoğlu "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima destekledi. Ancak Türkiye'nin de güvenlik endişelerinin ve beklentilerinin de karşılanması gerekiyor. Bu konuda, dostlar ve müttefikler olarak görüşmeye devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç odaklı ve pozitif bir görüşme gerçekleştireceğimizden eminiz" dedi.

Bu arada Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcilerinin, ülkelerinin üyelik başvurularını NATO'ya iletmesinin ardından büyükelçiler nezdinde görüşmeler gerçekleştirildi. Uluslararası ajanslara göre, Türkiye bu görüşmelerde iki ülkenin üyeliğinin başlamasıyla ilgili katılım sürecine blok koydu. Öte yandan, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'e karşı veto tutumunu öven bir açıklama yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'den de iki ülkeye veto sinyali geldi. Türkiye'nin itirazlarına destek veren Milanovic, aynı adımı atabileceğini belirterek uluslararası toplumun dikkatini Bosna Hersek'teki Hırvatların yaşadığı sorunlara çekmeyi amaçladığını söyledi. Milanovic "Türkiye ulusal çıkarlar için nasıl savaşılacağını gösteriyor. İstediğini elde etmeden tavrını değiştirmez" dedi. Milanoviç'in ayrıca, "Bosna'daki Hırvatlar benim için Rusya- Finlandiya sınırından daha önemli bir konu" dediği de aktarıldı.

FEMİNİST POLİTİKADAN SIKILDIK

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının görüşüldüğü Almanya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveçli mevkidaşı Ann Linde arasında sözlü tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Haber ajanslarına düşen iddiaya göre bir yetkili o anları şöyle anlattı: Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde'nin 'feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi. Yetkili odada bulunan birçok kişinin gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini ifade etti.

Tartışma sonrası Türk diplomatlar, Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin tutumunu saygılı bir şekilde özetlediğine vurgu yaptılar. Yaşanan bu gelişme sonrası, Çavuşoğlu'nun 2020'de aynı kişi olan Ann Linde'ye haddini bildirdiği konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çavuşoğlu, İsveçli Bakan Linde'nin Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki göstermiş "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK'ya YPG'ye destek veriyorsunuz?" demişti.

SELÇUK BÖKE