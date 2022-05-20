Araba fiyatına 'mavi tikli' hesap satıyorlar

7 üniversite 114 akademik personel alacak
7 üniversite 114 akademik personel alacak
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Araba fiyatına 'mavi tikli' hesap satıyorlar

Instagram üzerinden reklam alan, ürün satışı yapan kişiler; şirketler, oteller veya restoranlar 'mavi tik' pazarı oluşturdu. Bunun için hizmet veren ajanslarda fiyat 50 bin liradan başlıyor. Halihazırda onaylı hesabı almak ise 200 bin lirayı buluyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Mayıs 2022 07:25
Yazdır
Araba fiyatına 'mavi tikli' hesap satıyorlar

Instagram'da mavi tik (onaylı hesap) almak adeta bir pazara dönüştü. Profili üzerinden ticaret yapan, reklam alan kişiler; şirketler, oteller veya restoranlar, mavi tik almak için adeta yarışıyor. Ancak bu işlem sanıldığı kadar kolay değil. Instagram yalnızca tanınmış kişilere mavi tik veriyor. Özellikle talebin son yıllarda fazla olması sebebiyle ince eleyip sık dokuyor. Mavi tik alan kişi, takipçi sayısını hızla artırıyor. Reklam ve tanıtımlardan ciddi gelir elde ediyor. Şirketler veya yeme içme sektöründe faaliyet gösteren markalar imaj açısından mavi tik almak için ciddi çaba sarf ediyor. Hal böyle olunca bu işinde bir pazarı oluşuyor.

AJANSLAR ÇALIŞIYOR

Bu işi yapan belli ajanlar bulunuyor, ancak bu ajansların garantisi yok. Sizin profiliniz üzerine çalışma yapılıyor ve Instagram'a başvuruda bulunuluyor. Ancak onayın çıkıp çıkmayacağı garanti değil. Ajanslar sadece hazırlık aşaması için şirket veya kişilerden 15 bin lira talep ediyor. Şayet mavi tik onaylanırsa 35 bin lira daha alıyor.

HESAP SATIŞI DA VAR

Mevcut mavi tikli hesabını satmak isteyenler de var. Burada ise fiyatlar 50 bin liradan başlayarak 200 bin liraya kadar çıkıyor. Mavi tikli hesabı alan kişi, bilgileri değiştirerek kendi profilini mavi tikli hesaba aktarıyor. Ancak bazı durumlarda bu satış Instagram'ın denetimine takılabiliyor. Yılda bir defa yapılan denetimlerde, mavi tikli hesabın el değiştirildiği anlaşılırsa onaylı hesap tamamen kapatılıyor.

Kaan Zenginli

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
'5G'yi ihraç eden ülke konumuna geleceğiz'
'5G'yi ihraç eden ülke konumuna geleceğiz'
TOGG Samsun'da vatandaşlarla buluşacak
TOGG Samsun'da vatandaşlarla buluşacak
Siber güvenliğe dikkat çekmek için Wi-Fi kullananlar 'hack'lendi
Siber güvenliğe dikkat çekmek için Wi-Fi kullananlar 'hack'lendi
OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor
OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var

Bu Habere Tepkiniz

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamaları gerekmektedir.
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması kamerada

Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması kamerada

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta hırsızlık için bir binanın bodrum katına girdiği iddia edilen kişiyi çevredekiler fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Acun'dan şoke eden Hadise açıklaması!

Acun'dan şoke eden Hadise açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde Hadise'ye gönderme yaptı. Ilıcalı, başladığı yıldan beri O Ses Türkiye'nin juri koltuğunda oturan Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte tüm detaylar...