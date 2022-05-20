36 yaşındaki Güller öğretmen kansere yenik düştü

Zonguldak'ta Merkez Köksal Toptan Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören 36 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Güller Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bozkurt için bugün Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Harun Akgül, Fatih Karaarslan, İl Müftüsü Aşır Durgun, Köksal Toptan Ortaokulu Müdürü Bülent Aksoy, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Cenaze töreni sırasında Güller öğretmenin öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bozkurt'un cenazesi ikindi namazını müteakip Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.