7 Kamu kurumu 360 personel almak için ilana çıktı
Göç İdaresi,İstanbul Üniversitesi ve 5 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 İşçi Alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022
Göç İdaresi ilanı detayları için tıklayınız
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 86 akademik personel alacak.Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Mersin Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 65 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Batman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 65 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 haziran 2022
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Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak
Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız