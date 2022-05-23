Şişli'de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı

YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
Avro yükselişe geçti ve 17 TL'yi gördü
Avro yükselişe geçti ve 17 TL'yi gördü
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Meclis'te yeni hafta gündemi: Torba kanun teklifi görüşülecek
Meclis'te yeni hafta gündemi: Torba kanun teklifi görüşülecek
Otomobile en az yüzde 20 zam bekleniyor...
Otomobile en az yüzde 20 zam bekleniyor...
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
Dışişleri teşkilatı FETÖ soruşturmasında 5'i görevde 53 gözaltı
Dışişleri teşkilatı FETÖ soruşturmasında 5'i görevde 53 gözaltı
İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti
İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti
7 Kamu kurumu 360 personel almak için ilana çıktı
7 Kamu kurumu 360 personel almak için ilana çıktı
Otomotiv küresel krizde tüm dikkatler Türkiye'de
Otomotiv küresel krizde tüm dikkatler Türkiye'de
Maske yasağı, korona izinleri...Hepsi kabinede görüşülecek
Maske yasağı, korona izinleri...Hepsi kabinede görüşülecek
Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?
Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik
'Hükümlülerin izin süreleriyle ilgili kabinede bir sunumum olacak'
'Hükümlülerin izin süreleriyle ilgili kabinede bir sunumum olacak'
Bakan Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması
Bakan Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor
Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor
Cumhurbaşkanlığı, o bakanlığı 'örnek bakanlık' seçti
Cumhurbaşkanlığı, o bakanlığı 'örnek bakanlık' seçti
Kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu
Kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu
Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu
Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı
Sezon açılıyor: Plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun 200 TL'ye kadar çıkıyor
Sezon açılıyor: Plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun 200 TL'ye kadar çıkıyor
Dışişleri ve Emniyetten ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
Dışişleri ve Emniyetten ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şişli'de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı

Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanı Oğuzhan A., hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Hasta ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, sağlık çalışanı idari izne ayrıldı.

Eklenme : 23 Mayıs 2022 11:27
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçtiğimiz hafta Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ndeki hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını F.Y., sağlık çalışanı Oğuzhan A.'ya saldırarak defalarca yumruk attı. Araya giren sağlık çalışanları, kavgayı güçlükle ayırdı. Hastane, hasta yakını F.Y ve hasta N.Y'ye "beyaz kod" vererek şikayetçi oldu. Hasta ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırının ardından şikayetçi olan Oğuzhan A.'nın idari izne ayrıldığı öğrenildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Firar etti denilmşiti, kemikleri kışladan çıkınca 19 yıl sonra şehit sayıldı
Firar etti denilmşiti, kemikleri kışladan çıkınca 19 yıl sonra şehit sayıldı
Antalya'da kayalıklardan düşen genç kadın öldü
Antalya'da kayalıklardan düşen genç kadın öldü
Keneyi kendi çıkardı, tedavi gördüğü hastanede öldü
Keneyi kendi çıkardı, tedavi gördüğü hastanede öldü
Avukatın aldığı rüşvetin görüntüleri ortaya çıktı
Avukatın aldığı rüşvetin görüntüleri ortaya çıktı
Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini öldürdü
Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevden alınan daire başkanının yargı yoluyla dava kazanması halinde eski kadrosuna dönüşü hakkında önemli bir karar verdi!
Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, hangi eğitim kurumunca ödenir?
Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.
Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Kara Tahta 7.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 7.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 7.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 İşçi Alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 İşçi Alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri