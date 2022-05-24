Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldiği, göçük altında kalan bir kişinin kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bir çalışanın göçük altında olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır." denildi. 16 işçinin ölümden kıl payı kurtulduğu göçük altında kalarak hayatını kaybeden operatörden geriye 1'i yeni doğmuş 6 erkek çocuk kaldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız