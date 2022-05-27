Erdoğan: Ekonomi programımız tutarlıdır, ilmidir, uygundur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e çok önemli görevler düşüyor.

DEİK merkez ofisi ile iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır.

Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizleri en iyi bizim anladığımızı herhalde kimse inkar edemez.

Yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi, gayretidir, çalışmalarıdır.

"OLMAZ DENİLEN MARMARAY'I MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK"

2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz, darbenin etkisiyle sürekli tökezleyen yapısıyla geleceği kestiremiyorduk. Önce süratle güven ve istikrar iklimini tesis ettik. İş dünyası bir anda adeta şaha kalktı. Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildir. Bütün engellemelere rağmen, bizim için olmaz denilen Marmaray'ı milletimizin hizmetine sunduk.

Buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken 3.5 saatte İzmir'e nasıl gidilir onu gösterdik. Yıllarca İzmir-Manisa arasında dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli tünelini yaparak o uzun mesafeler kısaldı. Sadece bunlar değil. Kalkıp size Nissibi Köprüsü'nü mü anlatacağım.

Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Neşet babanın dediği gibi aşk ile koşan yorulmaz dedik, aşk ile koştuk ve yorulmadık.

6 bin 100 km'den aldığımız karayollarını 28 bin km'ye çıkardık. Olmasaydı acaba şu anda modernitenin anlamı olacak mıydı? Dedik ki bu işin bir de finali var. final de neydi? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapmak suretiyle dünyaya bir ilki Türkiye olarak imzayı orada da attık.

Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kaldık. Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşımızın bu imkanını nereden nereye getirdiğimiz de ortada. Türkiye öyle bir muhalefetle karşı karşıya ki bu muhalefet sadece akılları bulandırmak için ne yapabiliriz bunun gayreti içinde.

"ERDOĞAN'I 15 TEMMUZ GECESİ KAÇIRTAMADINIZ AMA SEN TANKLARIN ARASINDAN KAÇTIN"

Tayyip Erdoğan için öyle bir şey söyle ki birileri yutsun bunu. Yutmazlar. 2023 geliyor. Utanmadan bir de 'kaçacak' diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın. Sen ise saat 23:00 tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde. O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Orada keyfi kahvesi içmeye başladın. Ben de Marmaris'ten çağrımı yaptım. 15 dakika geç kalsam belki sizlerin karşısında olmayacaktım. Herkesi meydanlara çağırdığımda benim milletim, Atatürk Havalimanına yığıldılar, bizi beklemeye başladılar. Geldik onlarla orada kucaklaştık.

Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burada. Dünyayla irtibatlarımız nasıldır, bunlar da ortada. Bay Kemal hiç heveslenme, Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek. Paralardan bahsediyor. Evet 150 bin lira kazandım, 100 bin lira daha kazandım. Bu paraları o iftira attığı TÜRGEV ve Ensar Vakıflarına ben Bay Kemal adına veriyorum. Hiç olmazsa bir hayra vesile olsun. Oradan oraya gidecek fakirin eliyle.

Anlattığı şeyler Amerika'da yapılan Türkevi'nin hemen iki cadde arkasında muhteşem bir yurt. Buna bu kadar yalan yanlış şeyleri yapıştırmanın en anlamı var. Ama maalesef akşam yalan, sabah yalan.

"KUR VE ENFLASYON SORUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyardan aldık 2 trilyon seviyesine yükselttik.

Biz 2018'de bir yol ayrımına geldik. Biz istihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Bu tercihin ağır bedelleri oldu.

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. en büyük kazanımımız ise üretimi, yatırımı koruyarak hiç bir insanın çöküşüne izin vermemiş olmamızdır.

"SİNYALLER GELMEYE BAŞLADI... TURİZMDE HEDEFİ YAKALIYORUZ"

Hayat pahalılığının önüne geçecek önlemleri alarak, refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyasından da destek bekliyoruz. Akıl dışı fiyatlamaya yönelmek yerine makul, sürdürülebilir politikayla ülkemizi bu kısır döngüden çıkarabiliriz.

Turizmde güzel bir sezonun yaşanacağının sinyalleri gelmeye başladı. İyi konumdayız. İnşallah hedefi yakalıyoruz.

Uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlıdır, ilmidir, uygundur.

"TARIMDA BEREKETLİ BİR YIL BEKLİYORUZ"

Hepimiz de aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar alırsa sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Fırsatçı kesimler Türkiye gemisinin daha çok yara alması için ellerinden geleni yapıyor olsa da umutlu olmak için elimizde yeteri kadar veri mevcuttur. Cari açıktaki bozulmanın tek sebebi ülkemizde de kimi kalemlerde 5 kat, 10 kat artan enerji giderleridir.

Tarımda inşallah bereketli bir yıl bekliyoruz.

İçimizdeki bazı kesimlerin ruh hali de milli mücadele öncesi umutlarını mandaya bağlayanların heveslerine benzemektedir. 2023'te de başaramayacaklar.

Siz dünyaya kendi ülkesinden değil Londra ve New York'tan bakmak dışında hiç bir vasıfları olmayanların hezeyanlarına aldanmayın.

Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan faiz, enflasyon dayatmasını önümüze getirip duranların bir kısmı zır cahildir.