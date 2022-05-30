6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı, 70 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 24 haziran 2022
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Ankara Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022
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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 34 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi 25 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022
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