İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü

Geçen hafta gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ile Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlendi.

Kaptanlığını, Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Süleyman Burçin Şüyun'un yaptığı, Fatma Behal Şüyun, Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu'ndan oluşan İzmir ekibi, birçok ülkeden 36 takımın yarıştığı "Smart Qarabaq" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Takımın ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Selçuk Bayraktar ile Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojileri Bakanı Reşat Rashad Nabiyev'in elinden aldığı belirtilen açıklamada, İzmirli öğretmenlerin Karabağ için geliştirdikleri akıllı sistemlerin ilgi gördüğü aktarıldı.