4 Kurum 300 personel almak için ilana çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu 50 sözleşmeli personel alacak
Türkiye İstatistik Kurumu 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022
TÜİK ilanı detayları için tıklayınız
Kocaeli Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022
Kocaeli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak
Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022
Ege Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022
Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızTarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız