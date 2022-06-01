Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu

3600 Ek Gösterge Polis, Hemşire, Din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Erodğan 3600 ek gösterge ile ilgili ilk açıklamasında 4 meslek grubu olan öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için ek gösterge müjdesi vermişti.

Bu dört meslek grubundan öğretmenlere yönelik düzenleme Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında bulunduğu için düzenlemede yer almadı.