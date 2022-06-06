5 üniversite toplamda 426 personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,Gaziantep Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Tekirdağ NKÜ ilanı detayları için tıklayınız
Gaziantep Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi, 42 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
Muş Alparslan Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 haziran 2022
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