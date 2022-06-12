Güvenceli soygun! Kopya sitelerle tuzağa düşürüyorlar

Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemleri artınca, e-Ticaret siteleri 'güvenli alışveriş' için bazı projeler üretti. Örneğin alışveriş yaptığınız anda, ödeme bir havuza düşüyor, ürünü almanız durumunda, verdiğiniz onay ile ödeme karşı tarafa geçiyor. Ancak dolandırıcılar bu tür yöntemleri de alt etmenin yolunu bulmuş durumda. Güvenli ödeme sitelerinin bire bir kopyasını yapan dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ediyor. Türkiye'nin en büyük e-Ticaret platformlarından bazılarının ödeme uygulaması kopyalanmış durumda. Sahte yazılımı yapılan güvenli ödeme platformu A'dan Z'ye aynı şekilde uygulanmış. Dolandırıcılar güvenli ödeme yöntemi ile alışveriş yaparak karşı tarafında da güvenini kazanıyorlar. Mağdur olan kişi ise parayı gönderip eline ürün ulaşmadığı zaman dolandırıldığını anlıyor.

7.400 LİRASINI KAPTIRDI

İstanbul'da Bertan Şahin isimli şahıs, bu işi yapan dolandırıcılara 7.400 TL'sini kaptırdı. Bilindik e-Ticaret sitesinin aynı uygulamasını bire bir kopyaladıkları için tereddüt etmediğini söyleyen Şahin olayı şöyle anlattı: Türkiye'nin en büyük e-Ticaret sitesinden bir telefon almak için karşı taraf ile anlaştım. Satıcı kişi Karabük'te olduğunu söyleyerek alışverişi kargo ile yapabileceğimizi söyledi. Kendisi bana 'güvenli ödeme yöntemi ile transferi yapalım' teklifinde bulundu. Bana da çok mantıklı geldi ve güven verdi. Bir link attı ve güvenli ödemeyi yapabileceğimi söyledi. Normal site ile kendi yazdığı sahte sitenin adından tek bir harf değişikliği var, bunu fark etmedim ve güvendim.

Halbuki güvenli ödeme sistemini bire bir kopyalamış. Ben siteye girerek ödemeyi gönderdim. Ancak ürün elime ulaşmadı. Kendisini aradım fakat beni engelledi. Sonradan fark ettiğimde, mevcut orijinal sitenin tek harfini değiştirerek bir site kurmuş ve bu işi oradan yürütüyor.

FİYAT UCUZSA DİKKAT EDİN

Bilişim uzmanları son dönemde bu tür dolandırılma olaylarının arttığına dikkat çekerek "Alışveriş yaptığınız siteyi mutlaka inceleyin. İsmini ve uzantısını harf harf kontrol edin. Alacağınız ürünün fiyatı piyasanın altında ise temkinli yaklaşın. Mümkünse aldığınız ürünü görerek alın. Şayet kargo yöntemi ile olacaksa gerçek güvenli ödeme sistemlerini kullanın" diyor.

KAAN ZENGİNLİ