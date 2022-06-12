'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin
Sponsorlu İçerik
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
Rüşveti ver, krediyi kap
Rüşveti ver, krediyi kap
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı
Sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğimizi merak ediyorum
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğimizi merak ediyorum
Ankara'da sel felaketinde acı haber!
Ankara'da sel felaketinde acı haber!
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Mansur Yavaş: Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecek!
Mansur Yavaş: Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecek!
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı
THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama
THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 8 ölü
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 8 ölü
İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı
İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Soruşturma sonuçlandı: Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınıyor
Soruşturma sonuçlandı: Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınıyor
MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor
MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor
TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor
TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor
Kurban bayramında Suriyelilere izin olacak mı? Soylu açıkladı
Kurban bayramında Suriyelilere izin olacak mı? Soylu açıkladı
LDP, YSK'ya sordu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?
LDP, YSK'ya sordu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 11:11
Yazdır
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış olurken, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 29 artış kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 olarak belirlendi.

- En çok satılan 10 marka

İkinci el online pazarda mayısta en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 27 bin 540 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 23 bin 464 adetle Renault ve 20 bin 613 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 18 bin 881 satışla Ford, 9 bin 795 ile Opel, 9 bin 466 adetle BMW, 9 bin 290 satışla Hyundai, 9 bin 126 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 530 adetle Peugeot ve 7 bin 38 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

- Passat satışlarda ilk sırada

İkinci el online binek araç pazarında mayısta toplam 154 bin 624 satış gerçekleşti.

VW Passat, 7 bin 739 adetle mayıs ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 7 bin 267 adetle Renault Clio, 6 bin 233 adetle Fiat Egea, 6 bin 23 adetle Renault Megane, 5 bin 378 adetle Ford Focus, 4 bin 406 adetle Toyota Corolla, 4 bin 122 adetle VW Polo, 4 bin 3 adetle Opel Astra, 3 bin 970 adetle VW Golf ve 3 bin 350 adetle de Renault Fluence takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

- Hafif ticaride Doblo ilk sırada

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 34 bin 138 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 905 adetle mayıs ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 295 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 921 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 641 satışla VW Caddy, 2 bin 533 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.872 adetle VW Transporter, 1.494 adetle Ford Transit, 1.409 adetle Renault Kangoo, 1.161 adetle Peugeot Partner ve 968 adetle de Citroen Berlingo izledi.

KAPAT [X]

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

- En hızlı Peugeot satıldı

Türkiye pazarı satış hızı mayısta ortalama 22 gün olurken, en hızlı satılan marka 19 günle Peugeot oldu.

En yavaş satılan marka ise 29 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
3 ekspertizden 3 farklı rapor çıktı, aracını satamadı
3 ekspertizden 3 farklı rapor çıktı, aracını satamadı
İşsizlik Sigortası Fonu 100 milyar lira sınırını aştı
İşsizlik Sigortası Fonu 100 milyar lira sınırını aştı
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
İnşaat yapmak cesaret ister
İnşaat yapmak cesaret ister
Rüşveti ver, krediyi kap
Rüşveti ver, krediyi kap
'Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz'
'Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz'

Bu Habere Tepkiniz

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin

Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=ustmanset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Koca: Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler...

Koca: Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Çilek nasıl yıkanır?

Çilek nasıl yıkanır?

Tam da mevsimi gelen çilek marketlerde çoktan yerini aldı. Bütün yaz boyunca tüketilen meyvelerden biri olan çilek doğru yıkanmadığı takdirde zehirleyebilir.