Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla kara yollarına 80 bin 901 kamera ve 4 bin 183 PTS yerleştirildi.

Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihlerinde bir suç dolayısıyla şikayet edilen 5 bin 442 aranan araç belirlendi, 930 çalıntı araç bulundu.

Ayrıca 8 araç trafikten men edildi, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

- Plaka Tanıma Sistemi

Polis ve jandarma karakollarına yapılan kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının PTS'ye tanımlanmasının ardından, ihbar edilen aracın sistemin bulunduğu herhangi bir güzergahta seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine sistem üzerinden alarm gönderiliyor.

Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plakalı veya haciz-yakalamalı aracın belirlenmesi halinde, kolluk personeline otomatik alarm gönderilerek aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.