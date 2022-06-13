3 üniversite 194 Akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Haziran 2022 07:53
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 157 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 haziran 2022
Selçuk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 haziran 2022
Trabzon Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 haziran 2022
Erzurum Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız