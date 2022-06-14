3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı, Konya Teknik Üniversitesi ve Van Su Kanalizasyon İdaresi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Haziran 2022 07:54
İçişleri Bakanlığı 9 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 haziran 2022
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 152 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Geçici 152 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 haziran 2022
Van ilanı detayları için tıklayınız
Konya Teknik Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 haziran 2022
Konya Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız