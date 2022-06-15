3 üniversite 151 akademik personel alacak
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Haziran 2022 07:46
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi 57 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 haziran 2022
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bayburt Üniversitesi 73 personel alacak
Bayburt Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel alacak
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 haziran 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız