Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada

Eskişehir'de bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmen, meslektaşlarının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Odunpazarı ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda 2 Haziran'da yaşanan olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Canan Tüzer'in boğazına, kuru üzüm parçası kaçtı. Nefessiz kalan Tüzer'e önce Müdür Yardımcısı Tuba Altıntaş, daha sonra Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Tüzer, boğazına kaçan yiyeceğin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Canan Tüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, o gün teneffüs saatinde öğretmenler odasında kuru üzüm yediği sırada nefes borusuna yiyeceğin parçasının kaçtığını fark ettiğini, ayağa kalkarak bunu çıkarmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Nefes alamayınca yere yığıldığını belirten Tüzer, şöyle devam etti:

"O sırada odada bulunan Müdür Yardımcısı Tuba Altıntaş durumu fark ederek Heimlich manevrası yapmaya başlamış ancak bayıldığım esnada beni taşıyamayınca olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki gelerek müdahale yapmaya devam etmiş. Daha önce arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında ilk yardım eğitimi almıştı. Bu eğitimlerde Heimlich manevrası da vardı. Bu eğitim sayesinde hayata döndüm. Eğitimlerin düzenlenmesinde emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum. Ben de bu eğitimleri almak istiyorum. Kesinlikle hayati bir durum."

- "Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük"

Altıntaş ise kendisini için o gün birkaç dakikanın çok zor geçtiğini dile getirdi.

İlk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatan Altıntaş, "Tam bayılmak üzereyken tuttum. 2-3 kez Heimlich manevrası yapmaya çalıştım, o sırada bayıldı. Taşıyamayınca öğretmen arkadaşım Uğur Tiryaki'den yardım istedim. Onun da çabalarıyla 40-45 saniye sonra hayata döndü." dedi.

Tiryaki de olay günü nöbetçi olduğunu, öğretmenler odasının kapısında beklediği sırada hareketliliği fark ettiğini belirtti.

Yaptıkları müdahalenin ardından Tüzer'in nefes almaya başladığını gördüklerini söyleyen Tiryaki, "Çok şükür kazasız belasız atlattık. Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük. Bir öğrencimizin dili boğazına kaçmıştı, ona müdahale ettik. İki öğrencimiz ise hastalıklarından dolayı nöbet geçirdi onlara da müdahale ettik." diye konuştu.