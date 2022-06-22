6 üniversite 177 akademik personel alacak
Gaziantep Üniversitesi,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 52 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
Ömer Halis Demir Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız