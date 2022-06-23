İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 09:45
Konak İskelesi yakınlarında denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.
Deniz Polisi ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan, 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız