Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak

Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
İşte yeni asgari ücretle değişenler
İşte yeni asgari ücretle değişenler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker; "Kurban, Müslümanlar için hem Allah'a bağlılığın hem de toplumsal birçok hikmetin sembolüdür" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 11:16
Yazdır
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getirilecek. Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

- "Kurbanın asıl bağlamı hacdır"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker, AA muhabirine, kurbanın insanlık tarihinde yaygın bir fiil olduğunu söyledi.

Kurbanın Müslümanların ritüellerinin değişmez bir parçası olduğunu belirten Toker, "İslam'da kurbanın asıl bağlamı hacdır. Yani kurban haccın bir parçasıdır. Nitekim kurbanlıkların kesilme günleri bunu açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Kurban kesmenin sünnet olduğunu anımsatan Toker, "Kurban, Müslümanlar için hem Allah'a bağlılığın hem de toplumsal birçok hikmetin sembolüdür. Kurbanın eti Allah'a ulaşmıyor, takvası ulaşıyor. Kurban eti insanlara ulaşıyor ve insanlar bu vesileyle dayanışma içerisine girmekte, sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmekte ve bu durum bir bayram olarak kutlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İbadet olan kurbanın öncelikle kulun Allah'a bağlılığı anlamına geldiğini hatırlatan Toker, şunları söyledi:

"Birçok ibadette olduğu gibi kurbanda da ekonomik, ahlaki ve toplumsal boyutlar bulunmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının kendi katına ulaşmayacağını ancak takva hususunun ulaşacağını vurgulamıştır. Bu da şu anlama gelmektedir, kurban Allah için manevi ve sembolik bir anlam ifade etmektedir. Kurban kesilmesinin özellikle yoksulların doyurulması gibi sosyo-ekonomik bir boyutu bulunmaktadır. Böylelikle toplumsal bütünleşme için bir ortam oluşmaktadır."

Kurbanın toplumsal boyutlarıyla birlikte idrak edilen bir ibadet olduğunu aktaran Toker, "Bunun en belirgin boyutu bu ibadet vesilesiyle Kurban Bayramı'nın ortaya çıkmasıdır. Böylelikle bir tarafta Allah'a olan bağlılık ve yakınlaşma diğer taraftan insanın hemcinsleriyle bir araya gelip yakınlaşması ve dayanışması gerçekleşmiş oluyor." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
3 milyon kişi bayram tatiline çıkıyor
3 milyon kişi bayram tatiline çıkıyor
Gençlerden Erdoğan'a teşekkür: Artık 81 ilde evimiz var
Gençlerden Erdoğan'a teşekkür: Artık 81 ilde evimiz var
Meteoroloji il il uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
Meteoroloji il il uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
İçişleri Bakanı Soylu: Bu selin şu ana kadarki maliyeti 4,2 milyar TL
İçişleri Bakanı Soylu: Bu selin şu ana kadarki maliyeti 4,2 milyar TL
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Bu Habere Tepkiniz

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.