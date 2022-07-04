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DSİ 196 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 196 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 temmuz 2022

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 08:13
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DSİ 196 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 196 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, "28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

DSİ ilanı detayları için tıklayınız

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