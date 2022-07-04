ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Central Street'teki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Highland Park Polis Şefi Chris O'Neill yaptığı açıklamada, saldırıdaki can kaybının 6'ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 20'den fazla olduğunu aktardı.

Saldırının çatıdan düzenlendiği düşünülüyor

Saldırganın henüz yakalanmadığını ifade eden O'Neill, saldırganın 18-20 yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu ve beyaz ya da mavi tişört giydiğini belirterek, zanlıyı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayan O'Neill, saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını ve saldırganın bir çatıdan kalabalığa ateş ettiği üzerinde durduklarını aktardı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanelere göre ise, toplam 31 kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan saldırının ardından Highland Park'ın yakınlarındaki Deerfield, Evanston ve Northbrook'ta da Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.