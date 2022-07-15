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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 11:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehide Allah'tan rahmet diledi.

Her şehidin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte ibretlik mesajların olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu mesajların nesiller boyunca dilden dile aktarılacağını, rehber olacağını belirtti.

Türk milletine ve şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez. Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz Milli Mücadele'yle kurmuştuk. Demokrasimizi 1950'de milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2002'den itibaren de Türkiye'yi her alanda tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesi ile buluşturmuştuk. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik."

- "Türkiye'nin benzer tehditlerle karşılaşmaması için gereken tedbirleri aldık"

Erdoğan, darbenin başlamasıyla birlikte darbeci hainleri ve onları üreten yapıyı kökünden kurutmak için ülkenin tüm hukuki ve idari gücünü harekete geçirdiklerini, ülkenin bir daha böyle bir tehdide maruz kalmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını, almaya devam ettiklerini aktardı.

Şehitlerin kanını yerde koymadıklarını, gazilerin karşısına boyunları eğik çıkmadıklarını, milletin fedakarlığının boşa gitmesine seyirci kalmadıklarını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek, bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık. Bu tür hadiseler, milletlerin tarihinde yeni bir atılımın, yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun biz de 15 Temmuz'u işte böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık. Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileri atılarak verdik. Sınırlarımıza yığılan terör örgütlerini DEAŞ'ından PKK/YPG'sine kadar darmadağın ederek, tehditleri kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini, saldırılarını, kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımızın ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik."

- "Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ve diplomatik alanda yürüttükleri çalışmalar, yaptıkları anlaşmalar, kabul ettirdikleri duruşlarla yeni stratejilerinin meşruiyetini güçlendirdiklerini, yönetim sistemini değiştirerek, darbelere ve vesayete zemin hazırlayan zaaflardan kurtulduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ederek, hedeflerinden uzaklaştırılmalarına izin vermediklerini, küresel ve bölgesel krizleri ülke adına fırsata çevirmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Erdoğan, şunları vurguladı:

"Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş, milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz."

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Erdoğan, tarihin en şanlı zaferlerinden biri olan 15 Temmuz'u milli hafızaya güçlü şekilde kazımak için düzenlenen etkinliklere bu yıl yaklaşık 9 bin proje başvurusu yapılmasının, demokrasi nöbetlerinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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