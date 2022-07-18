3 üniversite toplamda 234 personel almak için ilana çıktı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Temmuz 2022 09:26
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
Adnan Menderes Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
Ahi Evran Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 56 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
OTÜ ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız