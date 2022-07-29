4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ,Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Akdeniz Üniversitesi 183 sözleşmeli personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 183 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
Akdeniz Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi 80 Akademik personel alacak... İlanın Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
İTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız