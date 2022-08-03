Dünya, savaş tehdidi altında

Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
İslam Memiş'ten altın olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
İslam Memiş'ten altın olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Otomotiv satışları temmuzda arttı
Otomotiv satışları temmuzda arttı
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya, savaş tehdidi altında

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş devam ederken, Çin-Tayvan gerilimine son olarak Balkanlar eklendi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Ağustos 2022 07:47
Yazdır
Dünya, savaş tehdidi altında

Dünya geneli 60'ı aşkın ülke iç çatışma ve düşman unsurlarla savaş halinde. Rusya-Ukrayna savaşı ile tetiklenen fay hatlarından biri olan Balkanlarda tansiyon yeniden yükselirken bir diğer gerilim bölgesi olan Tayvan'da Çin ve Tayvan ordusu teyakkuza geçti. Yaşanan karmaşa ve büyüyen tehdidi gazetemize yorumlayan uzmanlar, dünya geneli kutuplaşmanın tarihte hiç görülmediği kadar büyüdüğünü ve kaçınılmaz bir savaşın kapıda olduğu görüşünde. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren İran, Irak, Karabağ, Suriye, Afganistan, Balkanlar ve Libya sıcak savaş ve ve gerilimin yüksek olduğu bölgeler arasında. Afrika ve Asya blokunda ise başta Hindistan-Pakistan gerilimi ve Keşmir meselesiyle birlikte birçok ülkede iç karışıklık hakim. Her iki kıtada da ülke içi şiddet olayları ile birlikte sınır ihlalleri ve düşük yoğunluklu çatışmaların yaşandığı ülkeler var. Prof. Dr. Celalettin Yavuz, ABD-Rusya ve Çin ABD çatışmasına tarihte hiç görülmediği kadar yakınlaşıldığını savundu. Rusya ile NATO arasındaki gerilim arttıkça, çatışma alanlarının da çoğalacağını belirten Türk Silahlı Kuvvetleri eski subaylarından Prof. Dr. Yavuz "Balkanlara dikkat etmek gerekiyor. AB faktörü ve Balkan ülkelerinin AB endişesi olamasa şu an bölge çoktan kan gölüne dönerdi. Sırbistan bu denklemin en büyük sıkıntı kaynağı" diye konuştu.

ABD, TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMEZ

Celalettin Yavuz, Türkiye'nin çevresinde büyüyen risk haritasına ilişkin değerlendirmesinde şu tespitlerde bulundu: Dünya çok ciddi bir kutuplaşmaya sürükleniyor. Amerikan yönetimi Suriye konusunda ciddi hatalar yapıyor. Ancak Yunanistan-Dedeağaç konusu farklı. Burada ABD'nin hede kendisine bir Balkan koridoru açmak ve özellikle Romanya ve Bulgaristan'a ulaşım sağlamak. Bu noktada kesinlikle Türkiye ile ilgili bir hesapları yok ve Türkiye'yi karşılarına almayacaklar. Bunun dışındaki bütün yorumlar spekülatif. Zira Karadeniz'de Rusları dizginleyen ve Karadeniz'in halen en büyük aktörü Türkiye. Amerika'nın bu çerçevede Türkiye'yi devre dışı bırakması kendisi açısından felaket olur. Ayrıca Türkiye bu gücü sayesinde Montrö'yi gerekçe göstererek bütün taraflara kısıtlamalar getiriyor. Washington bunu birkaç defa delmeye çalıştı ancak Türkiye'den buna izin verilmedi. Dedeağaç kesin likle ABD'nin Balkan stratejisi ile ilgili taktik bir adımdır. Bununla birlikte Türkiye deniz yetki alanları, doğalgaz arama, adalar ve benzeri konularda bugüne dek geri adım atmadı, atmayacak. Yunanistan ve Türkiye arasında sıcak çatışma riski var ve gelişmeler bu ihtimali artırsa da iki ülke büyük çapta bir savaşa girmez.

"GRİ GERDEAN" BENZETMESİ

Çin'de yaşayan Türk akademisyen Nureddin Dr. Nureddin Akçay, Çin ordusunun gerçek mermiler ve Tayvan Boğazı'nı abluka altına alan son çıkışının önemli mesajlar içerdiğini belirtti. Tayvan konusunun Pekin açısından prestij niteliği taşıdığını ve ABD'ye karşı en sıcak koz olduğunu hatırlatan Akçay "Şu an Çin tamamen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kilitlendi. Çin ordusu teyakkuz durumunda. Tayvan'ı kendi toprakları olarak görüyorlar ve Tayvan ile diplomatik ilişki kuran ülkelerle tüm bağlarını kesiyorlar" şeklinde konuştu. Krizi, Pasifik'te yaşanan ve bugüne kadarki en büyük kriz olarak nitelendiren Nureddin Akçay, Tayvan meselesi için diplomaside yaygın kullanılan 'gri gergedan' benzetmesi yaparak "Her an çok ciddi bir kriz gerçeği ile yüzleşebiliriz. Çin yönetimi en geç 2030'da Tayvan'ı Çin'e katma konusunda kararlı. ABD'nin tutumu da ortada. Her iki taraf geri adım atmayacak ve bu gerilim bütün dünyayı derinden sarsacak gelişmeler doğuracaktır. Başta ekonomi olmak üzere bütün dünya böyle bir savaş sebebiyle sarsılır" dedi.

"TAYVAN, UKRAYNA OLMAZ"

Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşayan stratejist Hsiung Tao Tien de sorularımızı cevaplandırdı. Yıllardır bu tehditler altında yaşamaya alıştıklarını söyleyen Tien "Tayvan hiçbir biçimde Ukrayna gibi olmayacak. Çünkü Çin'de Tayvan sermayesi çok güçlü. Ek olarak Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 70'e yakınını karşılıyor. Çin ordusunun Tayvan'ın altyapısını ve üretim potansiyelini hedef alma şansı yok gibi. Nüfusumuz 24 milyon ve 215 bin kişilik bir ordumuz var. Elbette Çin ile boy ölçüşebilecek güç değiliz ancak bu kriz her açıdan dünyayı etkileyen felaket olur" diye konuştu.

SIRP-ARNAVUT SAVAŞI ÇABASI

Gerilimin yaşandığı bir başka bölge ise Balkanlar. Arnavut Gençlik Birliği Başkanı Fatih Nebiyu, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova'nın harici unsurlar eliyle karıştırıldığını anlattı. Nebiyu "Sırplar Kosova yönetimini yok sayıyor. Kosova'da Albin Kurt yönetimi bir dizi karar aldı ve Sırpların kendilerine yönelik bütün uygulamalarına misli ile mukabele kararı aldı. Sırbistan yönetimi Kosova'ya kendi ilçesi, vilayeti gibi vizesiz giriş çıkış ayrıcalığı ve Kosova yönetiminin şart koştuğu plaka, denetim kuralını yok sayıyor. Burada nüfusun yüzde 3-4'lük dilimi Sırp ve dokuz Sırp belediye var. Halkımızı tahrik etmek için bu belediyeler Sırpça 'Sırbistan'a hoş geldiniz' tabelaları asıyor. Bölge çok açık bir biçimde Arnavut-Sırp savaşına itiliyor" dedi.

YENİ DAYTON DAYATMASI

Kosova halkının binlerce şehit vererek elde ettiği bağımsızlığından hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğini ifade eden Nebiyu'ya göre Balkanlarda Müslümanlara yeni bir Dayton Anlaşması dayatılıyor. Arnavutluk ve Makedonya'nın AB üyelik süreçleri devam ettiği bilgisini veren Nebiyu "Bunun ardından NATO faslı açılacak. Rusya bu geleceği gördüğü için bölgeyi yüzde yüz kontrol ettiği Sırp lider Vuçiç ve benzerleri üzerinden karıştırmaya çalışıyor" vurgusu yaptı. Bir diğer araştırmacı Osman Atalay ise "Sırpların kaşıdığı bölge Mitrovicsa'da nüfusun önemli bir kısmı Sırp. Bu olaylarda Rus etkisi var. Moskova sahayı şekillendirmede en etkili araç olarak Ortodoks kiliseleri kullanıyor" tespitinde bulundu. Rus istihbaratı ve ekonomik gücün de olayları köpürtmede önemli yer tutuğunu kaydeden Osman Atalay; Karadağ, Bosna, Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'da her an bir karmaşanın çıkma tehlikesi olduğunu hatırlatıyor.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Yapay zekada yol haritası
Yapay zekada yol haritası
Yer 'altın'da 500 milyar dolar var
Yer 'altın'da 500 milyar dolar var

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!
10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki süreleri kapsaması gerekmektedir.
KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Kızlarını görenler şok oldu!

Kızlarını görenler şok oldu!

2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.