2 kurum toplamda 229 personel almak için ilana çıktı
Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ağustos 2022 08:02
Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ağustos 2022
Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022
Devlet Arşivleri ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız