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Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Anonslar maksadını aşmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Karkamış'ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Ağustos 2022 04:36
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Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Anonslar maksadını aşmıştır

Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

VALİ GÜL: SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anons üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Gül, açıklamasında, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." dedi.

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