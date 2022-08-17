Polisten kaçan klima hırsızları yakalandı

Merkez Seyhan ilçesindeki bir baz istasyonundan klima çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yere giden ekipler, yaptıkları çalışmada iki şüphelinin klimayı çaldıktan sonra otomobille kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin otomobili yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçtan inerek kaçmak isteyen bir şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu diğeri ise saklandığı bina inşaatında yakalandı.