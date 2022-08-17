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Meta, ara seçimler öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Facebook'un ana şirketi, yaklaşan ara seçimlerle ilgili bilgiler üzerinde sıkı kontroller uygulamaya başladı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ağustos 2022 09:51
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Meta, ara seçimler öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Sosyal medya devi Meta, ABD 2022 ara seçimlerine girerken bilgi kontrol taktiklerini güçlendiriyor ve yanlış bilgilendirme ve reklam kurallarını sıkılaştırıyor.

Değişiklikler salı günü bir blog gönderisinde duyuruldu.

Şirket, seçimden önceki son hafta boyunca siyasi, sosyal ve seçimle ilgili reklamları yasaklayacak.

Mevcut reklamları düzenlemek de yasaklanacak ve insanları oy vermemeye teşvik eden veya sonuçların meşruiyetini sorgulayan reklamlara izin verilmeyecek.

Oyların kutsallığını sağlamak için Meta, seçim görevlilerine ve anket çalışanlarına karşı koordineli taciz ve şiddet tehditlerine karşı koymak amacıyla proaktif tehdit tespiti yaptığını söylüyor.

Şirket ayrıca Ulusal Devlet Sekreterleri Birliği ve Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği, eyalet ve yerel seçim yetkilileri ve federal Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile düzenli toplantılar yapıyor.

Meta, Yalnızca 2022'nin ilk çeyreğinde 270'den fazla beyaz üstünlükçü örgütü yasakladığı ve "örgütlü nefret"le bağlantılı 2,5 milyondan fazla içerik öğesini sildiğini duyurdu.

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