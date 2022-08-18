Bakan Koca duyurdu: Bin 356 engelli işçi alımı başvuruları başladı
Sağlık Bakanlığına engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı için duyuruyu Bakan Koca sosyal medyadan yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ağustos 2022 10:51
Bakan Koca'nın paylaşımı:
ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak.
Başvurular, 19 Ağustosa kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun
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ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMIDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2022
Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustosa kadar, https://t.co/bppR5v6Zvm adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun.