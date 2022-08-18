Konya'da sokakta yeni doğmuş bebek bulundu
Konya'da bir sokakta bulunan yeni doğmuş kız bebek, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 11:25
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Yeni doğduğu belirlenen bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İlk muayenesinde 2 kilogram 450 gram ağırlığında olduğu belirlenen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız