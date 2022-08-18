Dolar/TL, 17,97 seviyesinden işlem görüyor

Dün 17,92-17,97 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,09 üzerinde 17,9508'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,9670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,2650'den, sterlin/TL yüzde 0,09 değer kaybıyla 21,6220'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ardından yüzde 0,1'lik artışla 106,6'dan kapanmasının ardından bugün 106,8'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0170 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin karar almasını da zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Döviz piyasasında ise temkinli seyrin sürdüğüne işaret eden analistler, yatırımcıların Fed yetkililerin açıklamaları ile gelecek dönem para politikalarının seyrine dair daha fazla netlik beklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklendiğini ifade ederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.