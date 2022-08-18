ATO, enflasyon muhasebesine ilişkin taleplerini Bakan Nebati'ye iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk halini aldığını bildirdi.

ATO'da yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi bakanlıkta ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, tahıl koridoru oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, geliştirilen ilişkilerin ülkenin cazibe merkezi rolünü güçlendirdiğine dikkati çekti.

Baran, enflasyondaki yükseliş, küresel gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle maliyet artışları yaşandığını, bu süreçte hükümetin reel sektörle istişare ederek hayata geçirdiği uygulamaların iş dünyasına güç verdiğini belirtti.

ATO üyelerinin hazırladığı sorun ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosyayı Bakan Nebati'ye sunan Baran, üyelerin "enflasyon muhasebesi" taleplerini aktardı. İşletmelerin, enflasyon nedeniyle sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirten Baran, "Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif kar olarak görünüyor. Oysa satılan ürün aynı fiyata yerine konulamadığı için işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır." ifadelerini kullandı.

Baran, reel sektörün nitelikli personel bulma konusunda da büyük sorunlar yaşadığına dikkati çekti.