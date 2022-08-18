Devlet üniversitelerinin 'Kürtçe' ve 'Zazaca' bölümleri kontenjanı doldu

Mardin Artuklu, Bingöl, Muş Alparslan ve Munzur üniversitelerindeki, "Kürt Dili ve Edebiyatı" ile "Zaza Dili ve Edebiyatı" bölümlerinde kontenjan doldu.

Bu yıl Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü için Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) 25, Muş Alparslan Üniversitesinde 30, Bingöl Üniversitesinde 30, Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü için de Bingöl Üniversitesinde 30, Munzur Üniversitesinde 25 kontenjan ayırıldı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını göre, 4 üniversitede Kürtçe ve Zazaca bölümler için ayrılan kontenjanlar tamamen doldu.

Ayrıca her bölümün okul birincileri kontenjanı ile birer öğrenci daha kabul edilerek 145 öğrenci bu bölümlerde okumaya hak kazandı.

Üniversiteler, bu bölümlere ilginin artarak devam etmesi nedeniyle gelecek yıl açılacak kontenjanı artırmak için YÖK'e başvurmayı planlıyor.

- "Dillerini, kültürlerini hem öğrenmek hem de aktarmak istiyorlar"

MAÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ile Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kırkan, AA muhabirine, açıldığından bu yana Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüne ilginin yüksek olduğunu, kontenjanların dolu olduğunu söyledi.

Bu sene de 25 kontenjan açtıklarını ancak talep üzerine 26 kişiyi kabul ettiklerini ifade eden Kırkan, şunları aktardı:

"26 kişiyle kontenjanımızı tam olarak doldurduk. 15 de yabancı öğrenci vardı. YÖK sınavına yetişmediğinden dolayı gelecek sene 25+15 alımımız olacak. 40 iyi bir kontenjan ama eğer talep bu yoğunlukta olursa daha da artırabiliriz. Şu anda bizde taban puan 403. Türk dili ve Süryani dili gibi diğer dil bölümlerinden daha yüksek bir puanla kapattık. Öğrenci bilinçli bir şekilde geliyor, bundan dolayı da puanları yüksek oluyor."

Enstitü kurulduğundan bu yana Kürtçeye önemli bir destek sağlandığına işaret eden Kırkan, hem akademik bir dilin oluşması ve akademik çalışmalar yapılması hem de dilin gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılmasına önemli katkı sağladıklarını aktardı.

Kırkan, "Bu bölümü bilerek, isteyerek, severek tercih ediyorlar. Dillerini, kültürlerini hem öğrenmek hem de aktarmak istiyorlar. Bundan dolayı da yoğun bir talep var. İlk iki sene biraz daha hazırlık, dilin düzgün kullanımı fonoloji, morfoloji, sentaks ve semantik olmak üzere derslerimiz var. 3. sınıftan sonra ise yoğun bir şekilde Klasik Kürt Edebiyatı, Modern Kürt Edebiyatı, Kürt diyalektlerinin karşılaştırılması, folklor ile ilgili derslerimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Geçen sene sadece 6 öğrenci alabilmiştik"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009'da yayımladığı raporunda, "yok olma tehlikesi altında olan diller" grubunda yer alan Zazacaya, "Yaşayan Diller ve Lehçeler" kapsamına alındıktan sonra ilgi arttı.

Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dağılma da bölümlerini tercih eden öğrencilerin isabetli karar aldığını söyledi.

Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümünün diğer bölümlerdeki ders programlarıyla yüklü bir bölüm olduğunu anlatan Dağılma, öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimlerinde dillerini tam anlamında öğrendiğini belirtti.

Bölümlerde kontenjanların tamamen dolmasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Dağılma, şunları kaydetti:

"Bölümlerdeki bu doluluğu iki şeyin tetiklediğini düşünüyoruz. Birincisi, barajın kaldırılması ve bununla beraber bir şekilde okumak isteyen kişilerin sınavlara girmesi. İkincisi ise seçmeli ders döneminde diğer yıllara oranla sivil toplum kuruluşları, kurumlar, kişiler sosyal medyada Zazaca ve Kürtçenin seçilmesi için bir çaba içerisine girdiler. Geçen sene sadece 6 öğrenci alabilmiştik. Yine bizimle birlikte Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü de ancak 9 öğrenci alabilmişti. Ama bu yıl 2 bölümümüzde kontenjan tam doldu."

Dağılma, Zazacanın yaşatılması için de bu dili yazmaya, okumaya, konuşmaya yönelenlerin olduğunu gördüklerine işaret ederek, bunun da kontenjanın dolmasında etkili olduğuna inandıklarını belirtti.