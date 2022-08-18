Ofisler konuta dönüşüyor

Konut ve kiralardaki fahiş artışlara karşı yeni bir adım atıldı. Ofisleri eve dönüştüren düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 50 bin ofisin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.

Kurum, kiralanamayan ya da satılamayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı." ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile İstanbul'da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

İşte ofisleri eve dönüştüren düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, imar planında "ticaret + konut" olarak belirlenmiş alanlarda bugünden önce ofis- büro amaçlı yapımına başlanmış ve yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydıyla konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Bakan Kurum dün de kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kurum, Eylül-Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı

Ayrıca kentsel dönüşümde kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 liraya çıkarılırken, projelere yüzde 50 faiz desteği verileceği bildirilmişti.