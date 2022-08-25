2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 eylül 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

II- SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek oturumda yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 53 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 53 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YSK ilanı detayları için tıklayınız

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

2. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kuıulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.

- Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

- Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen "Merkez Teşkilat" seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye - Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)

5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.