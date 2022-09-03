'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton. İhtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur. Türkşeker'in 1 milyon 200 bin ton kapasitesi vardır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 14:15
Yazdır
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Malatya Şeker Fabrikası'nda 67. dönem şeker pancarı alım kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, bu fabrikanın 1956'da kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 33 şeker fabrikası bulunduğunu, bunlardan 15'inin kendilerine ait olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"6 fabrika Pankobirlik'e ait, bunlar yarı kamu kuruluşlar, 12'si de özel sektöre ait. Oransal olarak baktığımızda şeker fiyatlarındaki hareketlilikten dolayı bunu belirtmekte fayda görüyorum, Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 36,5'ni biz devlet olarak zaten yapıyoruz. Piyasayı düzenli olarak regüle ederek, arz güvenliğini sağlıyoruz. Kalan yüzde 35'i de yine yarısal kamu kuruluş, iş ortağımız Pankobirlik yapıyor. Türkiye'de hiçbir zaman şeker arzında bir sıkıntı yok. Ukrayna savaşından dolayı ufak bir dalgalanma oldu ama Türkiye'de ortalama kişi başı şeker tüketimi 29-31 kilogramdır ve bu yıllar itibarıyla çok fazla değişmemiştir."

Türkiye'nin şeker üretiminin tüketimine yetecek seviyede olduğunu anlatan Şahin, "Kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok. Şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Türkiye'deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton. İhtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur. Türkşeker'in 1 milyon 200 bin ton kapasitesi vardır. " diye konuştu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 67. şeker pancarı kampanya alım döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Şeker fabrikalarının kıymetli tesisler olduğunu dile getiren Şahin, yeni tip koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye'de çok daha az hissedilmesinin bu tesislerin sayesinde olduğunu belirtti.

Son günlerde gıda ve enerjinin öneminin daha fazla görüldüğünü anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Son yıllarda net bir şekilde görüyoruz, gıdayı, gıda ürünlerini, petrolü, doğal gazı bir silah olarak kullanan dönemden geçiyoruz. Bu dalgalı denizlerde Türkiye gemisini alabora olmadan kurtarabilmemiz için elimizde çeşitli argümanlara ihtiyacımız var. O argümanların başında piyasa regüle etkisi nedeniyle bu tür kamu kuruluşları geliyor. O yüzden Türk Şeker ailesi bizim için çok değerli."

- 400 bin ton pancar işlenecek

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ise Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya olmak üzere toplam 7 ilde pancar ekimi yaptırdıklarını belirterek, "7 ilde toplam 70 bin dönüm alanda 1290 çiftçi ailesine pancar ekimi yaptırılarak 445 bin ton pancar tesellüm edilecek ve yaklaşık 400 bin ton pancar işlenecek. Buna karşılık olarak 50 bin ton kristal şeker ile yan ürün olarak 120 bin ton yaş pancar posası ile 18 bin ton melas elde edilecektir. Fabrikamız üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 900 milyon lira katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından şeker pancarı yüklü kamyon kantara çıkarılarak ilk alım gerçekleştirildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız
Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
THY'den yardımcı destek personeline ikramiye müjdesi
THY'den yardımcı destek personeline ikramiye müjdesi
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Türk lirasıyla ihracat 382 milyon liraya yükseldi
Türk lirasıyla ihracat 382 milyon liraya yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Elektrikli hiper otomobil, "dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını almıştı.