Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 14:51
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.
Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!