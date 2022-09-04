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Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Toplam otomotiv satışlarında Fiat, Volkswagen ve Renault ilk 3 sırada yer aldı. Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 11:20
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Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault olurken, otomobil satışlarında da aynı sıralama öne çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.

- Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.

Ford 4 bin 508 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 869 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil pazarında en fazla satılan markalar

Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault izledi.

Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ağustos ayında 3 bin 577 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

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Ford'u, 3 bin 317 satışla Fiat ve 1.248 satışla Toyota izledi.

Volkswagen 976 satışla dördüncü ve Renault 801 satışla beşinci oldu.

Ağustos ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO11111100111111
ASTON MARTIN110011
AUDI64464400644644
BENTLEY220022
BMW1,2011,201001,2011,201
CITROEN1,0151,01545045001,4651,465
CUPRA14614600146146
DACIA2,3762,3760002,3762,376
DFSK3131003131
DS23923900239239
FERRARI110011
FIAT4,68964,6953,0792383,3177,7682448,012
FORD1937389313,500773,5773,6938154,508
HONDA01,4631,463001,4631,463
HYUNDAI1,4821,3972,8792722721,4821,6693,151
ISUZU017951121795112
IVECO02072070207207
JAGUAR2828002828
JEEP9090009090
KARSAN0757575075
KIA1,5081,50822022001,7281,728
LAMBORGHINI550055
LAND ROVER13913917170156156
LEXUS2121002121
MASERATI3737003737
MAZDA1414001414
MERCEDES-BENZ1,6901,69035635602,0462,046
MG2525002525
MINI14114100141141
MITSUBISHI363699990135135
NISSAN372372110373373
OPEL1,1251,12566666601,7911,791
PEUGEOT90090068068001,5801,580
PORSCHE4343004343
RENAULT2,8661,0893,9558018012,8661,8904,756
SEAT32232200322322
SKODA97697600976976
SMART00000
SSANGYONG3333323206565
SUBARU4444004444
SUZUKI32432400324324
TOYOTA2,3342872,6211,2481,2482,3341,5353,869
VOLKSWAGEN4,0554,05597697605,0315,031
VOLVO9919910991991
TOPLAM:11,56423,66635,2306,6716,43513,10618,23530,10148,336
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