Bilim ve Sanat Merkezlerine İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlandı
"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Kadrolu Öğretmenlerin Bulunduğu İldeki Bilim ve Sanat Merkezlerine İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kılavuzu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Eylül 2022 10:00
Birden fazla bilim ve sanat merkezinin (BİLSEM) bulunduğu illerde görev yapan kadrolu bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında bilim ve sanat merkezleri arasında il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.Başvurular 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olup atama sonuçları ise 19 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktır.
"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu" için tıklayınız.
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